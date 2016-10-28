البث الحي
منوعات

الشمبانزي والبونوبو الأكثر شبها بالإنسان أبناء عمومة

28/10/2016

الشمبانزي أشّبه الكائنات الحيّة بالإنسان

أجرى باحثون، مقارنة جينية دقيقة بين أشبه الكائنات الحيّة بالإنسان وهي قرود الشمبانزي والبونوبو واكتشفوا أن النوعين كانا قريبين في خصائصهما وأنهما يعودان إلى أصل واحد.

وقال العلماء أمس (الخميس) إن تحليلا للخريطة الجينية لخمسة وستين من قرود الشمبانزي وعشرة من قرود البونوبو من عشر دول أفريقية خلص إلى تفسيرين عن التهجين بين النوعين، أحدهما يرجع إلى 500 ألف عام مضت والآخر يعود إلى 200 ألف عام.

وخلصت الدراسة إلى أن النوعين المهددين بخطر الانقراض والّلذين يسكنان الغابات ويتصرفان بشكل مختلف، رغم الشبه بينهما، ينحدران من سلف مشترك يعود إلى ما بين  مليون ونصف المليون ومليوني عام.

وكان العلماء قد استبعدوا في السابق حدوث تهجين بين الشمبانزي والبونوبو نظرا لأن نهر الكونغو وهو أحد أكبر الأنهار في العالم يفصل فعليا بين الموطنين الجغرافيين للنوعين.

وكان للتهجين أثر جيني على اثنين من أربعة أنواع فرعية من الشمبانزي، إذ ينحدر واحد في المئة من جيناتها من البونوبو.

وقالت كريستينا هفيلسوم، الباحثة في حديقة حيوان كوبنهاغن والتي شاركت في إعداد البحث المنشور بدورية  ساينس "من المهم  دراسة أقرب الكائنات الحيّة منّا شبها نظرا لأن هذا يقدم فهما قيما ويتيح عقد مقارنات عن تطور جنسنا".

المزيد من منوعات

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

الأولى في العالم.. بريطانيا تصدر موافقة طارئة على لقاح (بيونتيك وفايزر)

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (روتيرز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)