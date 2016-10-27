مراقب مصري يؤخر هبوط طائرة سفيري أمريكا وبريطانيا

قال مسؤولون مصريون إن سلطات مطار العلمين، شمال غرب مصر، أوقفت مراقبا جويا عن العمل وأحالته إلى التحقيق بعد أن ترك عمله في برج المراقبة قبل هبوط طائرة تقل السفيرين الأمريكي والبريطاني.

وقال مسؤول لوكالة رويترز للأنباء إن الطائرة كانت قادمة من القاهرة وعلى متنها السفير الأمريكي ستيفن بيكروفت والسفير البريطاني جون كاسن وإن قائدها حاول الاتصال ببرج المراقبة دون جدوى.

وأضاف أن مراقبا آخر غير مكلف بالعمل تنبه لنداء الطائرة عن طريق عمليات المطار بعد مرور بعض الوقت وتعامل مع الطائرة إلى أن هبطت بسلام.

وكان السفيران توجها إلى العلمين للاحتفال بمرور 74 عاما على انتهاء معركة العلمين بين القوات الألمانية والقوات البريطانية ونهاية الحرب العالمية الثانية.