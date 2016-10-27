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صندوق النقد يدرس الموافقة على قرض مصر خلال أسابيع

27/10/2016

صندوق النقد يدرس قرض مصر خلال أسابيع قليلة

 قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار لمصر من المنتظر أن يكون جاهزا لموافقة مجلس الصندوق عليه في الأسابيع القليلة القادمة مؤكدا أنه لن يتضمن مطالب لخفض الدعم على السلع الغذائية.

وأبلغ جيري رايس المتحدث باسم الصندوق مؤتمرا صحفيا "تحقق تقدم في عدد من الأهداف والإجراءات بموجب البرنامج… نتوقع أن يحال البرنامج إلى المجلس في غضون الأسابيع القليلة المقبلة."

وقال رايس إن دراسة المجلس للبرنامج تتوقف على توافر ما بين خمسة إلى ستة مليارات دولار من التمويل الثنائي الذي سيستخدم في العام الأول لتكملة نحو أربعة مليارات دولار سيقدمها الصندوق في السنة الأولى أيضا.

وأضاف قائلا "حققت مصر تقدما جيدا في تدبير هذا التمويل بما يشمل مساهمات من الصين والسعودية ودول مجموعة السبع". ولم يقدم تفاصيل محددة بشأن المساهمات.

وقال إن هناك حاجة لتحقيق المزيد من التقدم صوب إصلاحات مهمة في اتفاق الخبراء الذي أبرمه صندوق النقد مع مصر في يوليو تموز مثل خطوات تطبيق الميزانية وضريبة القيمة المضافة اللتين تم إقرارهما في الفترة الأخيرة وخطة الحكومة لخفض دعم الطاقة و"التحرك تدريجيا" صوب مزيد من المرونة في سعر الصرف.

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