شاهد: وزير العدل التركي يجدد مطالبة واشنطن بتسليم غولن

قال وزير العدل التركي بيكر بوزداغ إنه أعاد التأكيد على أهمية تسليم الولايات المتحدة فتح الله غولن إلى تركيا خلال مباحثاته مع المسؤولين الأمريكيين.

وأكد بوزداغ في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الأمريكية واشنطن أنه لا يطلب من السلطات الأمريكية تجاوز الإجراءات القانونية المقررة لديها من أجل تسليم غولن لأنقرة.

وأشار إلى أن بلاده قدمت كل ما لديها للولايات المتحدة بشأن غولن من أجل تسليمه.

وقال الوزير التركي إنه أوضح للمسؤولين الأمريكيين طبيعة منظمة فتح الله غولن وخطرها ليس فقط على تركيا ولكن على جميع الدول التي يتواجد بها أفراد تابعون لها.

وأوضح بوزداغ إن منظمة غولن عملت على إنشاء بنية تحتية خاصة لهم من أجل التأثيـر علـى صناع القرار في الدولة.

وكان بوزداغ أكد قبيل توجهه إلى واشنطن أن عدم تسليم غولن سيكون له تأثير سلبي على العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة.

وتتهم تركيا فتح الله غولن، الذي يترأس جماعة "خدمة" التي تضم سلسلة من المدارس والمنظمات والشركات، بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة في شهر يوليو/ تموز الماضي وهو ما ينفيه غولن تماما.

وحسب الأرقام الرسمية اعتقلت السلطات اكثر من 35 الف شخص من الجيش والشرطة والقضاء والإعلام والتعليم في إطار التحقيقات.

وتؤكد السلطات التركية أن هذه التدابير الاستثنائية ضرورية للقضاء على أي تهديد مذكرة بأن 241 شخصا قتلوا خلال محاولة الانقلاب.