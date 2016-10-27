شاهد: مصعد يدوي بديلاً للسلالم

مع اختراع المصعد اليدوي قد يصبح الدَرَج ومتاعب الصعود والنزول من على السلالم شيئاً من الماضي، ويبدو أن ابتكار مصعد الـ Vertiwalk والذي يعمل يدوياً بشكل كامل بقوة الدفع، يعتمد على طاقة ضئيلة من الجسد في أداء مهمته باستخدام الذراعين والساقين.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد صمم المهندس الهولندي رومبوت فريلينغ الاختراع الذي يمزج بين "الدَرَج والمصعد" ليكون بديلاً للسلالم لاسيما داخل المنازل متعددة الطوابق، ويوفر حلولاً جديدة وجيدة للتنقل العمودي لاسيما مع تزايد أعداد سكان المدن.

وبالرغم من أن المصعد يحتاج إلى جهد بدني أو عضلي لتحريكه إلا أن ذلك الجهد يعادل 10% من المستخدم لصعود الدَرَج، كما أنه يعتبر حلا مثاليا لمن يعانون من إعاقات بدنية أو حركية، وبالتالي فهذا الاختراع يعتبر الأفضل لاسيما وأن المصاعد الكهربائية من أكثر الأجهزة استهلاكاً للطاقة.