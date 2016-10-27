شاهد: قيادي يميني هولندي يروي قصة اعتناقه للإسلام

قال أرناود فان دورن القيادي السابق في حزب "الحزب من أجل الحرية" الهولندي اليميني المتطرف إن اضطلاعه بمسؤولية ترويج ونشر فيلم مسيء عن الإسلام كان دافعا وراء اعتناقه الإسلام.

وقال دورن إنه كان يتبنى فكرا مناهضا للإسلام وهو ما شجعه على تولي مسؤولية الترويج ونشر فيلم "فتنة"، الذي أنتجه رئيس الحزب خيرت فيلدرز، في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن نقطة التحول بالنسبة له كانت عندما بدأ يسأل نفسه خلال نشر الفيلم وتسويقه عن الإسلام والمسلمين.

وتابع أنه توجه للمسجد وأخذ يلتقي بالمسلمين ويسمع منهم عن الإسلام ويقرأ عن الدين الذي يناهضه.

وقال إن الأمر استغرق عاما كاملا حتى وصل لاقتناع كامل بإعلان إسلامه.