البث الحي
منوعات

شاهد: قيادي يميني هولندي يروي قصة اعتناقه للإسلام

26/10/2016

قال أرناود فان دورن القيادي السابق في حزب "الحزب من أجل الحرية" الهولندي اليميني المتطرف إن اضطلاعه بمسؤولية ترويج ونشر فيلم مسيء عن الإسلام كان دافعا وراء اعتناقه الإسلام.

وقال دورن إنه كان يتبنى فكرا مناهضا للإسلام وهو ما شجعه على تولي مسؤولية الترويج ونشر فيلم "فتنة"، الذي أنتجه رئيس الحزب خيرت فيلدرز، في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن نقطة التحول بالنسبة له كانت عندما بدأ يسأل نفسه خلال نشر الفيلم وتسويقه عن الإسلام والمسلمين.

وتابع أنه توجه للمسجد وأخذ يلتقي بالمسلمين ويسمع منهم عن الإسلام ويقرأ عن الدين الذي يناهضه.

وقال إن الأمر استغرق عاما كاملا حتى وصل لاقتناع كامل بإعلان إسلامه.

المزيد من منوعات

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

الأولى في العالم.. بريطانيا تصدر موافقة طارئة على لقاح (بيونتيك وفايزر)

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (روتيرز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)