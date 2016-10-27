شاهد: طيران النظام السوري يقتل 35 شخصا معظمهم أطفال في إدلب

قتل 35 شخصا على الأقل معظمهم من تلاميذ المدارس في غارات جوية نفذتها طائرات حربية سورية وروسية على مدرسة ومناطق سكنية في بلدة حاس بمحافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة أمس الأربعاء.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" إن 22 طفلا و6 مدرسين قتلوا في الهجوم.

وقال قال أنطوني ليك رئيس اليونيسيف بشأن الهجوم "إذا كان متعمدا فهو جريمة حرب".

وأضاف: "هذ العمل الوحشي الأحدث ربما يمثل أشد الهجمات دموية على مدرسة منذ أن بدأت الحرب قبل أكثر من خمس سنوات".

وأظهرت صور التقطت لمسرح الحادث مباني تحولت جدرانها إلى أنقاض بينها ما يبدو أنها المدرسة التي انقلبت كراسيها وطاولاتها وغطاها الغبار.

وفي المقابل قال التلفزيون الحكومي التابع للنظام السوري إنه استهدف عددا من المتشددين في حاس دون أن يشير إلى قصف المدرسة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس إن الطائرات الحربية الروسية والسورية لم تحلق على مسافة أقل من عشرة كيلومترات من مدينة حلب السورية لمدة تسعة أيام.

من جانبه قال ستيفن أوبراين رئيس مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن إن رسالة روسيا ونظام الأسد للمدنيين شرقي حلب واضحة وهي إما المغادرة أو الموت.

وأضاف أوبراين أن باستطاعة مجلس الأمن وقف العنف في سوريا وإذا لم يفعل ذلك فلن يكون هناك شعب سوري والعار سيلاحقنا، حسب تعبيره.

وقال أوبراين إن روسيا والنظام السوري خيّرا سكان شرق حلب عبر منشورات أُلقيت من الجو بين مغادرة المدينة أو الإبادة.

وقال أوبراين إن حلب تدمر تحت أنظار العالم وإنها أصبحت مسرحا للقتل مضيفا أن بإمكان مجلس الأمن وقف الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بحق المدنيين وقال إنه اذا لم يتدخل المجلس فلن يكون هناك شعب سوري كي يتم إنقاذه.