البث الحي
منوعات

شاهد: طيران النظام السوري يقتل 35 شخصا معظمهم أطفال في إدلب

27/10/2016

قتل 35 شخصا على الأقل معظمهم من تلاميذ المدارس في غارات جوية نفذتها طائرات حربية سورية وروسية على مدرسة ومناطق سكنية في بلدة حاس بمحافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة أمس الأربعاء.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" إن 22 طفلا و6 مدرسين قتلوا في الهجوم.

وقال قال أنطوني ليك رئيس اليونيسيف بشأن الهجوم "إذا كان متعمدا فهو جريمة حرب".

وأضاف: "هذ العمل الوحشي الأحدث ربما يمثل أشد الهجمات دموية على مدرسة منذ أن بدأت الحرب قبل أكثر من خمس سنوات".

وأظهرت صور التقطت لمسرح الحادث مباني تحولت جدرانها إلى أنقاض بينها ما يبدو أنها المدرسة التي انقلبت كراسيها وطاولاتها وغطاها الغبار.

وفي المقابل قال التلفزيون الحكومي التابع للنظام السوري إنه استهدف عددا من المتشددين في حاس دون أن يشير إلى قصف المدرسة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس إن الطائرات الحربية الروسية والسورية لم تحلق على مسافة أقل من عشرة كيلومترات من مدينة حلب السورية لمدة تسعة أيام.

من جانبه قال ستيفن أوبراين رئيس مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن إن رسالة روسيا ونظام الأسد للمدنيين شرقي حلب واضحة وهي إما المغادرة أو الموت.

وأضاف أوبراين أن باستطاعة مجلس الأمن وقف العنف في سوريا وإذا لم يفعل ذلك فلن يكون هناك شعب سوري والعار سيلاحقنا، حسب تعبيره.

وقال أوبراين إن روسيا والنظام السوري خيّرا سكان شرق حلب عبر منشورات أُلقيت من الجو بين مغادرة المدينة أو الإبادة.

وقال أوبراين إن حلب تدمر تحت أنظار العالم وإنها أصبحت مسرحا للقتل مضيفا أن بإمكان مجلس الأمن وقف الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بحق المدنيين وقال إنه اذا لم يتدخل المجلس فلن يكون هناك  شعب سوري كي يتم إنقاذه.

المزيد من منوعات

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

الأولى في العالم.. بريطانيا تصدر موافقة طارئة على لقاح (بيونتيك وفايزر)

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (روتيرز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)