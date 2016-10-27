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شاهد: ريال مدريد يسحق ليونيسا 7-1 في كأس إسبانيا

26/10/2016

عاد ريال مدريد بفوز ساحق 7-1 من أرض كولتورال ليونيسا من الدرجة الثالثة الأربعاء في مباراة مبكرة من ذهاب دور الـ16 في مسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وتقام مباراة الإياب في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل عندما تخوض باقي الاندية ذهاب دور الـ16، وذلك بسبب خوض ريال حامل لقب دوري ابطال أوربا بطولة العالم للأندية.

وقدم ليونيسا هدف السبق لريال بعد ضربة حرة من لاعب الوسط الألماني طوني كروس عكسها عن طريق الخطأ في مرمى فريقه الهولندي يوجين زويفيرلون (6).

وعزز ريال الفارق بعد تمريرة من فاسكيز داخل المنطقة إلى اسنسيو فهيأها لنفسه وسددها يسارية أرضية قوية في زاوية المرمى اليسرى (32).

مطلع الشوط الثاني، باغت الفارو موراتا المضيف بهدف ثالث (46)، قبل أن يضيف اسنسيو الرابع بمحاولة بعيدة (53)، ثم سجل موراتا هدفه الثاني والخامس للفريق الملكي بعد تمريرة عرضية من الجهة اليمنى (55).

وأضاف ناتشو الهدف السادس (68) وماريانو من جمهورية الدومينيكان السابع في الوقت بدل الضائع (90+2)، فيما اكتفى ليونيسا بهدف وحيد سجله بنخا مارتينيز في الدقيقة 84.

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