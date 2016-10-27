شاهد: ترامب يتعهد بجعل أمريكا وإسرائيل "آمنتين"

قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، إنه سوف يعمل من أجل جعل الولايات المتحدة وإسرائيل "آمنتين من جديد"، متعهداً خلال حديثه عبر الفيديو أمام تجمع جمهوري في القدس الأربعاء، بالوقوف إلى جانب "الشعب اليهودي".

وأضاف في رسالة قصيرة وجهها لداعميه من الإسرائيليين والأمريكيين: "إدارتي سوف تقف بجانب الشعب اليهودي وقادة إسرائيل من أجل الاستمرار بتقوية الجسور بين الأمريكيين والإسرائيليين.. معاً سوف نواجه الأعداء مثل إيران، العازمة على دمار إسرائيل وشعبها، معاً سوف نجعل أمريكا وإسرائيل آمنتين من جديد".

وتجمع عشرات الداعمين الإسرائيليين في القدس للمشاركة في الحدث، الذي نُظم تحت شعار "القدس إلى الأبد" على سطح مطعم يطل على القدس القديمة، برعاية منظمة "جمهوريون في الخارج– إسرائيل".

وسعى منظمو الفعالية على التأكيد على علاقة إسرائيل بالقدس، بعد قرار منظمة اليونسكو الأخير الذي نفى علاقة إسرائيل بالمسجد الأقصى، وأكد على أنه تراث إسلامي خالص، ما دفع اسرائيل إلى استدعاء مبعوثها لدى اليونسكو احتجاجا على القرار.

بدوره قال مايك بنس بنس الذي يخوض الانتخابات مع ترامب على منصب نائب الرئيس، في المؤتمر عبر الفيديو كونفرانس، إن مدينة القدس هي "العاصمة الأبدية والموحدة للشعب اليهودي والدولة اليهودية" على حد تعبيره.

وأضاف: "أنا ودونالد ترامب نقف مع إسرائيل لأن معركة إسرائيل هي معركتنا، وقضيتها قضيتنا، إسرائيل هي أهم حلفائنا، وندرك بأن إسرائيل مكروهة من قبل أعدائنا ليس بسبب ما تقوم به بشكل خاطئ، بل ما تقوم به بشكل صحيح، والجيش الإسرائيلي يحارب بشكل أخلاقي، إنساني، وبانضباط تام".

وقال مستشار ترامب للشؤون الإسرائيلية، دافيد فريدمان، المتواجد في إسرائيل للمشاركة في الحدث، إن إدارة ترامب ستعامل إسرائيل بشكل مختلف عن معاملة الإدارة الأمريكية الحالية، متعهداً بأن يقوم ترامب، في حال انتخابه، بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وقال داعمو ترامب، الذين ارتدى بعضهم قبعات حمراء عليها "لنجعل أمريكا عظيمة من جديد"، إنهم حضروا الحدث للتعبير عن دعمهم للمرشح الذي يشعرون انه الاختيار الأفضل لإسرائيل.