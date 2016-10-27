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شاهد: تحطيم نجمة ترامب في ممر المشاهير بهوليوود

27/10/2016

حطم رجل مجهول، أمس الأربعاء، نجمة المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، على ممر المشاهير في عاصمة السينما هوليوود، لتتحول إلى قطع صغيرة.

وأظهر فيديو نشر على الموقع الإخباري المعني بهوليوود "ديدلاين دوت كوم" شخصاً يرتدي زي عمال المدينة يحطم النجمة النحاسية المحفورة في الرصيف على طول شارع هوليوود.

وقالت شرطة لوس أنجليس إنه لم يتم القبض على أي شخص إثر الحادث، ولكن تم العثور على مطرقة، ومعول، وقبعة عامل بناء وسترة في مكان الحادث.

وكان ترامب، مرشح الحزب الجمهوري الحالي لرئاسة الولايات المتحدة، تم تكريمه بهذه النجمة في يناير/كانون ثاني عام 2007 لعمله التلفزيوني في برنامج تلفزيون الواقع "ذي أبرنتيس".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف نجمة ترامب في موسم  الانتخابات المثير للجدل، فقد تم بالفعل رش نجمته بالطلاء برسم رمز النازية، وعلامة "كتم الصوت"، وأحيطت مؤقتا بـ"جدار" مصغر في إشارة إلى الجدار الذي وعد ترامب ببنائه على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

ويعد ممر المشاهير (المعروف أيضا باسم ممشى النجوم) في هوليوود، معلما تاريخيا مهما، يكرم ما يقرب من 2600 من نجوم التلفزيون والسينما، والتسجيلات والإذاعة بنجوم في الرصيف على طول عدد من  الشوارع.

من جهة أخرى، يعتقد مزيد من الجمهوريين في الولايات المتحدة الآن أن المرشحة الديمقراطية بانتخابات الرئاسة هيلاري كلينتون ستفوز بالانتخابات على حساب مرشحهم دونالد ترامب في الوقت الذي يكافح فيه صعوبات تشمل مزاعم بالتحرش الجنسي وتلميحه إلى أنه قد لا يحترم نتيجة الانتخابات، وفق استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في الفترة من 20 إلى 24 من أكتوبر تشرين الأول.

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