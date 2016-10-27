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شاهد: اليونايتد يطيح بالسيتي من كأس الرابطة الإنجليزية

26/10/2016

حسم فريق مانشستر يونايتد، مساء الأربعاء، ديربي مدينة "مانشستر" لصالحه، ليتأهل إلى دور الثمانية (ربع النهائي) من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

وتغلب مانشستر يونايتد على ضيفه مانشستر ستي بهدف دون رد في المباراة التي جرت بين الفريقين على ملعب "أولد ترافورد" ضمن مباريات دور الـ 16 (ثمن النهائي).

ويدين مانشستر يونايتد بالفضل إلى الإسباني خوان ماتا الذي تمكن من تسجيل هدف الفوز والمباراة الوحيد في الدقيقة 54 من زمن اللقاء، ليودّع مانشستر سيتي (حامل اللقب) فعاليات البطولة.

وتسيد الحذر الدفاعي أغلب فترات الشوط الأول من جانب لاعبي الفريقين، لتغلب عليه الفرص الضائعة من الجانبين، ويخرج كلا الفريقين بالتعادل السلبي.

واشتعلت حساسية المباراة في شوطها الثاني، حيث جاءت الدقيقة 54 لتشهد معها هدف التقدم عن طريق ماتا الذي تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء، سددها قوية في الشباك.

وفي الوقت الذي حاول فيه لاعبو السيتي من تسجيل هدف التعادل، كثف لاعبو اليونايتد هجماتهم في محاولة لمضاعفة النتيجة، لكن دون جدوى لتنتهي المباراة لصالح أبناء البرتغالي جوزيه مورينيو.

وبذلك، اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي وهي أرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد ووست هام يونايتد وساوثهامبتون وهال سيتي وليدز يونايتد ونيوكاسل يونايتد.

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