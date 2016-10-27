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شاهد: السباحة مع التماسيح.. نوع جديد من أنواع السياحة!

27/10/2016

يوما بعد يوما يزداد إقبال السكان والسائحين في جنوب أفريقيا على السباحة مع التماسيح والتي تقوم عدة منتجعات بتسهيلها للمغامرين ومحبي الإثارة.

وتقول أرقام منظمات دولية إن التمساح هو القاتل الأول للإنسان بين الحيوانات المتوحشة.

ويقوم من يرغب في خوض المغامرة بالغطس داخل قفص من الحديد وسط بركة مليئة بالتماسيح.

وتقول شركات سياحة إن الهدف من هذه المغامرة هو إتاحة الفرصة لمن يرغب في الاقتراب من التماسيح ومشاهدتها في بيئتها الطبيعية تحت الماء.

وتفرض السلطات على الأماكن التي تقدم هذه المغامرة الالتزام بعدم تقديم أية أطعمة للتماسيح أو إلقاء دماء، كما يتم خلال السباحة مع أسماك القرش، لجذب الحيوانات أو ضربها بالعصا لإجبارها على الغوص تحت الماء أو التحرك.

وعبر بعض من خاضوا التجربة عن شعورهم بالإثارة الشديدة لاقترابهم من هذه الحيوانات، إلا أنهم اشتكوا من حالة الثبات التي تصيب التماسيح قائلين إن المرء يكون محظوظا إذا تمكن من لمس ذيل التمساح.

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