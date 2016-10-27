شاهد: اعتقال طيارين أتراك ضمن التحقيق في محاولة الانقلاب

ذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء اليوم الخميس أن الادعاء التركي أمر باعتقال 73 من الطيارين العسكريين في أحدث عمليات الشرطة التي تتصل بالتحقيق في محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في يوليو/تموز الماضي.

وأضافت الوكالة أن العملية استهدفت أنصار الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب وتركز على قاعدة جوية في إقليم قونية في وسط البلاد وتمتد في 17 إقليما.

وذكرت وكالة دوغان الخاصة للأنباء أن المشتبه بهم متهمون "بالتمرد المسلح على الجمهورية التركية" والانتماء إلى حركة غولن التي تصنفها أنقرة كمنظمة إرهابية.

وينفي غولن أي علاقة له بمحاولة الانقلاب.

وذكرت دوغان أيضا أن الشرطة اعتقلت الأسبوع الماضي 47 جنديا في عملية مماثلة استهدفت قاعدة قونية ومازال 29 منهم قيد الاحتجاز.

وسترفع الاعتقالات الأخيرة عدد الطيارين الذين سرحوا من الخدمة أو اعتقلوا ضمن التحقيقات في الانقلاب إلى أكثر من 300 طيار.

وتوقعت تقارير إعلامية أخرى اعتقال أكثر من 200 جندي ومدني اليوم الخميس في العمليات المتعلقة بمحاولة الانقلاب.

ومنذ الانقلاب الفاشل الذي وقع في 15 يوليو تموز اعتقلت السلطات التركية 35 ألف شخص وفصلت أو أوقفت عن العمل أكثر من 100 ألف في الجهاز الإداري والقضاء والشرطة والجيش وغيرها.