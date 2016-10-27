شاهد: أسفلت يمتص المياه

ابتكرت شركة بريطانية نوعا من الأسفلت يمتص المياه كأحد الحلول للتخلص من مياه البرك في الشوارع خلال فصل الشتاء.

ونشرت صفحة "برايت سايد" على فيسبوك، فيديو يظهر الابتكار الذي قدمته شركة CRH البريطانية، لنوع من الأسفلت يمتص المياه على الطرق، كأحد الحلول المساهمة في التخلص من مياه البرك في الشوارع لاسيما في مواسم الأمطار والشتاء.

ويظهر الفيديو سيارة ضخمة تسكب 4 آلاف لتر من المياه على الأسفلت الجديد الذي يمتصها في أقل من دقيقة واحدة دون أثر للماء.

ودعت الشركة المتخصصة في أعمال البناء، إلى دعم هذه المبادرة للتخلص من المياه المتسخة والملوثة على جوانب الطرق.

وحقق المقطع منذ نشره نحو مليوني مشاهدة خلال أقل من يومين على نشره في فيسبوك، بالإضافة إلى نحو 33 ألف تفاعل وتعليق.