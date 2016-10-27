البث الحي
منوعات

شاهد: أسفلت يمتص المياه

27/10/2016

ابتكرت شركة بريطانية نوعا من الأسفلت يمتص المياه كأحد الحلول للتخلص من مياه البرك في الشوارع خلال فصل الشتاء.

ونشرت صفحة "برايت سايد" على فيسبوك، فيديو يظهر الابتكار الذي قدمته شركة CRH البريطانية، لنوع من الأسفلت يمتص المياه على الطرق، كأحد الحلول المساهمة في التخلص من مياه البرك في الشوارع لاسيما في مواسم الأمطار والشتاء.

ويظهر الفيديو سيارة ضخمة تسكب 4 آلاف لتر من المياه على الأسفلت الجديد الذي يمتصها في أقل من دقيقة واحدة دون أثر للماء.

ودعت الشركة المتخصصة في أعمال البناء، إلى دعم هذه المبادرة للتخلص من المياه المتسخة والملوثة على جوانب الطرق.

وحقق المقطع منذ نشره نحو مليوني مشاهدة خلال أقل من يومين على نشره في فيسبوك، بالإضافة إلى نحو 33 ألف تفاعل وتعليق.

 

المزيد من منوعات

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

الأولى في العالم.. بريطانيا تصدر موافقة طارئة على لقاح (بيونتيك وفايزر)

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (روتيرز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)