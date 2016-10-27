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شاهد:مسيرة في مانيلا تطالب بخروج القوات الأمريكية من الفلبين

27/10/2016

نظم مئات المحتجين مسيرة إلى السفارة الأمريكية في العاصمة الفلبينية مانيلا الخميس للمطالبة بإنهاء تواجد القوات الأمريكية في البلاد داعمين اتجاه الرئيس رودريغو دوتيرتي لانتهاج سياسة خارجية مستقلة عن الولايات المتحدة.

وحمل عدد من المتظاهرون لافتات تصف الرئيس الأمريكي بـ"الإرهابي رقم 1″ وأخرى تقول "الهيمنة الأمريكية ليست صداقة"، بينما حمل آخرون لافتة ضخمة تقول "أنهوا سيطرة الإمبريالية! ناضلوا من أجل حق تقرير المصير".

وتوجد قوات أمريكية قليلة العدد جنوبي الفلبين لمساعدة القوات الفلبينية في عملياتها ضد متمردين ومطالبين بالانفصال.

وكانت سيارة شرطة فلبينية قد دهست قبل أسبوع عددا من المحتجين في مظاهرة مناهضة للولايات المتحدة أمام السفارة الأمريكية في مانيلا، بعدما تحولت المظاهرة إلى أعمال عنف.

ونقل مسؤولو الشرطة تسعة ضباط من مناصبهم، بينهم من دهس المحتجين بالسيارة.

وتوترت علاقات الفلبين بالولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة بعد انتقاد واشنطن لعمليات القتل خارج إطار القانون بحق المتهمين بتجارة المخدرات، والتي تأتي ضمن حملة الرئيس الفلبيني ضد تجارة المخدرات.

وردا على هذه الانتقادات وجه دوتيرتي، المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل، السباب للرئيس الأمريكي، وتعهد بانفصال سياسة بلاده عن الولايات المتحدة والتحالف مع الصين، قبل أن يتراجع عن هذه التصريحات.

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