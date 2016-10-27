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حكم نهائي ببراءة وزير مصري سابق من تهمة بيع الغاز لإسرائيل

27/10/2016

ذكرت مصادر قضائية أن محكمة النقض المصرية أيدت اليوم الخميس حكما ببراءة سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك من تهمة بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بأقل من سعر السوق.

وكان فهمي وخمسة من قيادات قطاع البترول قد نالوا البراءة أمام محكمة جنايات القاهرة العام الماضي بعد إعادة محاكمة بتهم إهدار المال العام والإضرار العمدي به والتربح للنفس والغير في قضية عرفت إعلاميا بقضية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل.

وقال مصدر إن محكمة النقض أيدت براءة الستة وصار حكم البراءة نهائيا وباتا.

وبعد الإطاحة بمبارك في 2011 ألقي القبض على فهمي ومسؤولين آخرين ورجال أعمال وقدموا للمحاكمة في قضايا فساد لكن المحاكم برأت معظمهم لاحقا.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت فهمي في 2012 بالسجن 15 عاما في القضية كما عاقبت الخمسة الآخرين بالسجن لمدد مختلفة وغرمت الجميع متضامنين أكثر من ملياري جنيه وألزمتهم برد أكثر من 499 مليون دولار أمريكي تمثل فرق السعر.

وفي 2013 ألغت محكمة النقض الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة التي نالوا فيها البراءة.

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