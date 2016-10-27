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بالصور: مقتل سبعة على الأقل في انهيار طيني في كولومبيا

26/10/2016

لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم في انهيار طيني أودى بحياة أكثر من 10 آخرين دفنوا بين صخوره في منطقة جبلية بكولومبيا.

وقالت السلطات الكولومبية إن الانهيار وقع في منطقة يمر بها الطريق السريع الرئيسي بين العاصمة بوغوتا ومدينة ميدين.

وذكر بيان لحكومة إقليم أنتيوكيا أن الانهيار الطيني والصخري الناجم عن أمطار غزيرة هطلت مؤخرا اجتاح أربع حارات في الطريق السريع واقتلع أعمدة الكهرباء.

ويبحث عمال الإنقاذ عن ناجين محتملين لا يزالون في عداد المفقودين.

ودخلت مناطق عديدة كولومبيا موسم الأمطار حيث تفيض مياه الأنهار في البلد الواقع بمنطقة الأنديز،  وتدمر الانهيارات الطينية المنازل وتقطع الطرق الجبلية.

 

 
 
 
 

 

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