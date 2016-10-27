اعتقال سعد لمجرد في فرنسا بتهمة الاغتصاب

المغني المغربي سعد لمجرد

اعتقلت السلطات الفرنسية الفنان المغربي الشهير سعد لمجرد بتهم الاعتداء الجنسي والعنف غير المبرر صباح أمس الأربعاء، وفقا لتقارير إخبارية.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن اتهام لمجرد بالاغتصاب يعود لعام 2010 ومطلوب لدى القضاء الأمريكي.

وأضافت الصحيفة أن لمجرد غادر الولايات المتحدة مباشرة بعد الإفراج عنه بكفالة آنذاك وقبل أن يمثل للمحاكمة.

وتابعت أن الضحية المزعومة، جددت شكوتها في مايو/أيار الماضي ضد المغني الشهير.

وقالت الصحيفة إن اعتقال لمجرد في باريس جاء على خلفية تقديم امرأة فرنسية/20 عاما/ شكوى ضده تتهمه فيها بالاعتداء الجنسي عليها خلال ليلة الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء في فندق "ماريوت شانزيليزي".

وأضافت الصحيفة أن لمجرد كان مخمورا وقت إلقاء القبض عليه.