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مراهق أمريكي يستيقظ من الغيبوبة متحدثا الإسبانية بطلاقة

26/10/2016

روبين نسيمه وجد نفسه يتحدث الإسبانية بطلاقة بعد الغيبوبة

قالت أسرة صبي أمريكي إن ابنها تعرض لحالة غريبة حيث دخل في غيبوبة لعدة أيام نتيجة إصابته في رأسه أثناء لعب كرة القدم، لكنه استيقظ ليجد نفسه يستطيع التحدث باللغة الإسبانية بطلاقة.

وقالت أسرة الصبي روبين نسيمه (16 عاما) إنه تعرض لارتجاج في المخ بعدما ركله أحد اللاعبين في رأسه بطريق الخطأ أثناء مباراة لكرة القدم مع زملائه أواخر الشهر الماضي، لكن الإصابة قلبت حياته رأسا على عقب؛ حيث دخل الشاب في غيبوبة لعدة أيام وعندما أفاق منها اكتشف أنه يتحدث الإسبانية.

وقالت الأسرة، التي تقيم بمدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الثلاثاء إن ابنها كان يتحدث بعض الإسبانية قبل إصابته، لكنه عندما أفاق من الغيبوبة صار يتحدث اللغة مثل أهلها.

وقال الوالدان إنه بمرور الوقت بدأ الشاب الصغير يستعيد قدرته على الحديث باللغة الإنجليزية، وفي نفس الوقت بدأ يفقد طلاقته في اللغة الإسبانية، في ظاهرة نادرة الحدوث.

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