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محاكمة 6 صحفيين لنشرهم صورا لزوجة الأمير ويليام عارية الصدر

26/10/2016

صورة أرشيفية

أفادت تقارير إعلامية فرنسية أن ستة صحفيين بينهم مصورون ومسؤولون كبار في صناعة الإعلام سيواجهون محاكمة في فرنسا بموجب قوانين حماية الخصوصية لنشرهم صورا لدوقة كمبردج كيت ميدلتون عارية الصدر في عام 2012.

وقالت التقارير نقلا عن مصدر قضائي أن من بين الذين تشملهم القضية مسؤول كبير في صحيفة

" لا بروفانس " ومجلة " كلوزير " المحليتين ومجموعة " أرنولدو موندادوري إيديتوري " للنشر المملوكة لرئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني والمالكة للصحيفة والمجلة.

وسعت دوقة كمبردج وزوجها الأمير وليام وقت نشر الصور إلى توجيه اتهامات جنائية في فرنسا في محاولة لمنع نشر أوسع للصور التي التقطت لهما في شرفة مقر إقامة خاص أثناء عطلة في منطقة لوبيرون في جنوب فرنسا.

وذكرت صحيفة " لو باريزيان " أنه من المحتمل أن تبدأ المحاكمة العام المقبل.

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