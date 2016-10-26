غوارديولا يحتاج وقتا للتأقلم مع الكرة الإنجليزية

بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه لا يزال يتأقلم مع متطلبات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بينما يسعى لتحقيق أول فوز في ست مباريات عندما يواجه غريمه المحلي مانشستر يونايتد في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة يوم الأربعاء.

وكانت انطلاقة سيتي هذا الموسم رائعة إذ فاز في أول عشر مباريات بكل المسابقات ولكن سلسلة الانتصارات المتتالية توقفت في الأسابيع الأخيرة وتعادل 1-1 أمام ساوثامبتون الأحد الماضي في خامس مباراة على التوالي لا يحقق فيها الفوز.

كما يتأخر سيتي بفارق خمس نقاط خلف برشلونة متصدر المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا بعد ثلاث مباريات.

وقال غوارديولا لوسائل إعلام بريطانية "كانت مبارياتنا القليلة الأخيرة صعبة. إذا كنت متقدما 3-صفر فيمكنك السيطرة على المباراة بصورة أكبر في أخر 15 أو 20 دقيقة ويصبح الوضع أسهل بعض الشيء".

وقال "ولكننا كنا نلعب بعشرة لاعبين أمام برشلونة كامل العدد.. هذا وضع صعب في دوري الأبطال".

وتابع "بعد ذلك خضنا مباراة أمام ساوثامبتون.. حيث أخطأنا وتأخرنا في النتيجة. بعدها بثلاثة أيام نواجه مانشستر يونايتد ثم وست بروميتش وبرشلونة وهي مباريات هامة للغاية أيضا".

وأضاف "لا زلت أتعلم طبيعة كرة القدم في هذا البلد".

وطالب لاعبيه بعدم فقدان الثقة في أسلوب لعبه الذي يتضمن مخاطرة كبيرة ولكنه قال إنه يحتاج بعض الوقت لتقييم فريقه.

وقال "حتى عندما كنا فائزين بعشر مباريات على التوالي شعرت أننا كنا بحاجة لبذل مجهود كبير للفوز بتلك المباريات. لا يمكنك الفوز بأي مباراة هنا دون بذل مجهود كبير".

وأضاف "لا زلت أتعلم بشأن رد فعل الفريق بعد الفوز والتعادل أو الخسارة.. واللعب في البطولات المحلية بعد مباراة في دوري الأبطال.. وأنا متأكد من حاجتي للوقت لذلك".

ولا يزال سيتي يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز متفوقا بفارق الأهداف أمام ارسنال وليفربول وسيحل ضيفا على وست بروميتش ألبيون في الدوري الانجليزي يوم السبت المقبل.