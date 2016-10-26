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صورة "سيلفي" كادت تسجن نجم بوب أمريكيا شهيرا!

26/10/2016
جاستن وصورته التي كادت تسجنه (انستغرام)

كادت صورة التقطها نجم البوب الأمريكي جاستن تيمبرليك لنفسه "سيلفي" كادت تقوده إلى السجن، حيث التقطها داخل أحد مراكز الاقتراع في مدينة ممفيس بولاية تينيسي لدى إدلائه بصوته في الاقتراع المبكر لانتخابات الرئاسة الأمريكية، وهو أمر محظور قانونياً.

إلا أن وسائل إعلام أمريكية أكدت، أمس الثلاثاء، أن تيمبرليك 35 (عاماً) لن يواجه إجراءات قضائية على خلفية الصورة التي نشرها عبر موقع انستغرام.

وسافر تيمبرليك من لوس أنغليس إلى مسقط رأسه في ممفيس للإدلاء بصوته، وشارك الصورة على الإنترنت لتحفيز جمهوره على الخروج والتصويت في الانتخابات المقررة في 8 تشرين ثاني/نوفمبر.

وذكر موقع الأخبار الفنية "تي إم زد" أنه تمت مراجعته بسبب الصورة، حيث أن هناك قانوناً جديداً بالولاية يحظر على الناخبين التقاط الصور داخل مراكز الاقتراع، وتصل بموجبه العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى 30 يوماً.

إلا أن مسؤولاً محلياً قال في وقت لاحق إن السلطات لا تصعد هذه المسألة حيث أنه لم يحرر أي من عناصر تنفيذ القانون، أو مسؤول بلجنة الانتخابات أو ضابط شرطة أية شكوى رسمية.

 
جاستن تيمبرليك-مطرب بوب أمريكي شهير
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