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شاهد: مهاجرون يشعلون النار بمخيم الغابة في فرنسا

26/10/2016

أشعل مهاجرون النار في مزيد من الخيام والأكواخ داخل مخيم "الغابة" في كاليه اليوم الأربعاء في حين اصطف آخرون ليتم نقلهم إلى مناطق أخرى مع مواصلة السلطات إزالة المخيم.

وقالت مسؤولة في منطقة كاليه للصحفيين إن عملية إخلاء المخيم التي بدأت يوم الاثنين قد تستكمل اليوم.

وكانت فابيان باتشيو قالت مساء أمس الثلاثاء إن منع إشعال الحرائق أمر صعب.

ودفعت المعارضة المحلية وانتقاد اليمين السياسي لوجود أكثر من 6 آلاف مهاجر في المخيم في ظروف معيشية وصحية صعبة الحكومة إلى إزالة هذا المخيم.

ووصل على مدى الأعوام الماضية كثير من المهاجرين الفارين من الفقر والحرب خارج أوربا إلى كاليه التي تعتبر منفذا رئيسيا للوصول عبر ممر بحري قصير إلى بريطانيا سعيا لحياة جديدة.

واستمر وصول المهاجرين رغم بناء حواجز عالية على مدى الأشهر الماضية لمنعهم من العبور.

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