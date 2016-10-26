البث الحي
منوعات

شاهد: سيدتان تسبحان بجوار تماسيح فتّاكة!

26/10/2016

سمحت حديقة "كروكوساوروس كوف" في مدينة داروين بالإقليم الشمالي في أستراليا، لزوارها بالنزول في حوض سباحة مليء بتماسيح المياه المالحة القاتلة عن طريق أسطوانات زجاجية، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

ويعيش في الحوض حوالي 200 تمساح يزيد طول الواحد فيهم عن 5 أمتار، ويجذبون آلاف السياح للسباحة والغوص بجوار التماسيح الفتاكة في سعادة غامرة لمدة 15 دقيقة بالرغم من لحظات الرعب.

ويظهر مقطع مصور نشرته سيدتان مغامرتان خاضتا التجربة، حيث غاصتا وسبحتا في الحوض ولم يفصلهما عن التماسيح القاتلة سوى زجاج الأسطوانة، ورغم الصراخ ولحظات الرعب الشديدة التي عاشتها السيدتان إلا أنهما اعتبرتا التجربة مثيرة وممتعة للغاية.

 

المزيد من منوعات

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

الأولى في العالم.. بريطانيا تصدر موافقة طارئة على لقاح (بيونتيك وفايزر)

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (روتيرز)