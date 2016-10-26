شاهد: سيدتان تسبحان بجوار تماسيح فتّاكة!

سمحت حديقة "كروكوساوروس كوف" في مدينة داروين بالإقليم الشمالي في أستراليا، لزوارها بالنزول في حوض سباحة مليء بتماسيح المياه المالحة القاتلة عن طريق أسطوانات زجاجية، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

ويعيش في الحوض حوالي 200 تمساح يزيد طول الواحد فيهم عن 5 أمتار، ويجذبون آلاف السياح للسباحة والغوص بجوار التماسيح الفتاكة في سعادة غامرة لمدة 15 دقيقة بالرغم من لحظات الرعب.

ويظهر مقطع مصور نشرته سيدتان مغامرتان خاضتا التجربة، حيث غاصتا وسبحتا في الحوض ولم يفصلهما عن التماسيح القاتلة سوى زجاج الأسطوانة، ورغم الصراخ ولحظات الرعب الشديدة التي عاشتها السيدتان إلا أنهما اعتبرتا التجربة مثيرة وممتعة للغاية.