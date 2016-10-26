شاهد: "رسالة في زجاجة" تعود لصاحبتها بعد 50 عاماً!

عثر موسيقي ومُدرِّس أمريكي يدعى كلينت بوفينغتون أثناء قضاء عطلته في الكاريبي، على رسالة في زجاجة ألقتها عائلة تعيش في نيوهامبشاير منذ 50 عامًا في البحر، وفق ما ذكرته قناتي إيه بي سي نيوز، وWMUR9، ووكالة أنباء يونايتد برس إنترناشيونال (UPI).

واكتشف كلينت الذي يعيش بولاية يوتا غرب وسط الولايات المتحدة، رسالة مخبأة داخل زجاجة مشروبات غازية شفافة كانت مدفونة في الرمال أثناء عطلته في جُزر توركس وكايكوس.

وقال كلينت إن الرسالة كتبها أب بقلم رصاص منذ 10 عقود، وأرسلها إلى ابنته وتدعى بولا بيرس التي تعيش في نيوهامبشاير شمال شرق الولايات المتحدة، وقرر إعادتها لصاحبتها بنفسه.

ولم تصدق الابنة أنها حصلت على رسالة من والدها بعد وفاته بـ26 عامًا، وكان الوالد الراحل قد طلب ممن يعثر على رسالته أن يعيدها إلى العنوان المكتوب بها للحصول على مكافأة مالية قدرها 150 دولاراً، وهو ما فعلته بولا مع كلينت تحقيقاً لأمنية والدها.

ولم تصدق بولا أن الرسالة التي كتبها والدها في هامبتون بفلوريدا وسافرت آلاف الأميال يمكن أن تعود يوماً لها وبتلك الطريقة العجيبة.