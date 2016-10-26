شاهد: "الطفل المغناطيس".. يمتلك قدرة خارقة على جذب المعادن!

أصبح الطفل البوسني إيرمان ديليتش (5 سنوات) حديث الإنترنت بعدما أطلق عليه الأطباء لقب "إكس مان" حين تأكدوا أن جسده يعمل كمغناطيس بشري جاذب للمعادن! وفق ما نشرته صحيفة ميرور البريطانية.

وأثار الطفل حيرة الأطباء في مدينة ماليسيك بالبوسنة حين شاهدوا انجذاب الأجسام المعدنية نحو جلد الطفل والتصاقها به كما المغناطيس ولم يتمكنوا من شرح حالته الغريبة لكنهم أكدوا سلامته الجسدية، كما دُهش والدا الطفل عند اكتشاف تلك القدرة غير العادية لطفلهما.

وأظهر مقطع مصور الملاعق والشِوَك والعملات المعدنية تلتصق بصدر وظهر الطفل وهو يقف ثابتاً ليحظى بانتشار واسع المدى على مواقع التواصل الاجتماعي لكونه أصبح بالفعل مغناطيساً بشرياً.

وعلى الفور تمت مقارنة ديليتش بالصبي التركي محمد سمبل (9 سنوات) الذي يمتلك تلك القدرة ذاتها، وجسمه قادر على جذب الملاعق المعدنية والشوك على صدره وظهره، وكذلك المسامير والسجائر المعدنية والهواتف المحمولة، ويصبح مجاله المغناطيسي أقوى عندما يكون غاضباً!

يشار إلى أن هناك ظاهرة نادرة تسمى "مغناطيسية الإنسان" وهي قد تحدث لبعض البشر ولا تشترط جذب المعادن فقط بل قد تشمل أنواعاً أخرى مثل الزجاج والخزف والخشب أو البلاستيك، في حين يرى العلماء أن السر يكمن في تكوين غير عادي بالجلد.