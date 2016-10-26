البث الحي
منوعات

شاهد: "الطفل المغناطيس".. يمتلك قدرة خارقة على جذب المعادن!

26/10/2016

أصبح الطفل البوسني إيرمان ديليتش (5 سنوات) حديث الإنترنت بعدما أطلق عليه الأطباء لقب "إكس مان" حين تأكدوا أن جسده يعمل كمغناطيس بشري جاذب للمعادن! وفق ما نشرته صحيفة ميرور البريطانية.

وأثار الطفل حيرة الأطباء في مدينة ماليسيك بالبوسنة حين شاهدوا انجذاب الأجسام المعدنية نحو جلد الطفل والتصاقها به كما المغناطيس ولم يتمكنوا من شرح حالته الغريبة لكنهم أكدوا سلامته الجسدية، كما دُهش والدا الطفل عند اكتشاف تلك القدرة غير العادية لطفلهما.

وأظهر مقطع مصور الملاعق والشِوَك والعملات المعدنية تلتصق بصدر وظهر الطفل وهو يقف ثابتاً ليحظى بانتشار واسع المدى على مواقع التواصل الاجتماعي لكونه أصبح بالفعل مغناطيساً بشرياً.

وعلى الفور تمت مقارنة ديليتش بالصبي التركي محمد سمبل (9 سنوات) الذي يمتلك تلك القدرة ذاتها، وجسمه قادر على جذب الملاعق المعدنية والشوك على صدره وظهره، وكذلك المسامير والسجائر المعدنية والهواتف المحمولة، ويصبح مجاله المغناطيسي أقوى عندما يكون غاضباً!

يشار إلى أن هناك ظاهرة نادرة تسمى "مغناطيسية الإنسان" وهي قد تحدث لبعض البشر ولا تشترط جذب المعادن فقط بل قد تشمل أنواعاً أخرى مثل الزجاج والخزف والخشب أو البلاستيك، في حين يرى العلماء أن السر يكمن في تكوين غير عادي بالجلد.
 
 
المزيد من منوعات

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

الأولى في العالم.. بريطانيا تصدر موافقة طارئة على لقاح (بيونتيك وفايزر)

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (روتيرز)