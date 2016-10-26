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شاهد.. الجندي للسيسي: "أمي بتدعيلك"

26/10/2016

طالب النائب في البرلمان المصري مصطفى الجندي، الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم الشعور بالقلق ، نظرا لأن أم النائب دعت للسيسي خلال مناسك العمرة، على حد وصف النائب.

وأثارت مشاركة النائب خلال مؤتمر للشباب بمنتجع شرم الشيخ المصري، ردود فعل ساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصفها البعض بأنها "مبالغة" بينما قال آخرون إن النائب تفوق على آخرين في "نفاق" السيسي.

كما لم يسلم تعليق السيسي على التصريحات من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال السيسي إنه لا يشعر بالقلق على نفسه وإنما يشعر بالقلق "عليها".

المصدر : الجزيرة مباشر
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