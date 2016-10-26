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شاهد: أسترالي يصطاد سمكة بـ"شعره"!

26/10/2016

تَمكّن مراهق أسترالي من صيد سمكة من أحد الأنهار مستبدلاً الصنارة بشعره الطويل المتدلي من رأسه! وفقاً لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتحدى الشاب أصدقاءه بإمكانية صيد الأسماك بطريقة مختلفة ومثيرة فعلق الطعم بخيط وربطه في خصلات شعر متدلية من رأسه ثم غمسها في النهر كما الصنارة.

وحين علقت السمكة أخرج رأسه مسرعاً لترى السمكة بالفعل معلقة في شعره وسط ضجيج وصياح وفرحة الأصدقاء الذين لم يستوعبوا ما حدث.

ونشر أحد أصدقائه الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ليحظى بانتشار واسع، معلقاً "لست بحاجة إلى صنارة لصيد سمكة.. كل ما تحتاجه هو شعر طويل ودودة".

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