تويوتا تسحب نحو6 ملايين سيارة لمشكلات في الوسادة الهوائية

تويوتا كورولا من الطرازات التي ستتأثر بعملية السحب

قالت شركة تويوتا اليابانية اليوم الأربعاء إنها ستسحب 5 ملايين و800 ألف سيارة من طرازات مختلفة للشركة في اليابان والخارج بسبب احتمال وجود أعطال في الوسائد الهوائية من تصنيع شركة تاكاتا اليابانية.

وقالت شركة تويوتا في رسالة بالبريد الإلكتروني إن هذا السحب يشمل سيارات من طرازات كورولا وفيتز المدمجة، التي يتم ترويجها خارج اليابان باسم ياريس ويشمل هذا الاستدعاء السيارات المصنعة بين مايو/أيار عام 2000 ونوفمبر/تشرين ثاني عام 2001، وخلال الفترة من أبريل/نيسان 2006 وديسمبر/كانون أول 2014.

وتعد شركة تاكاتا اليابانية من أكبر الشركات في العالم في تصنيع أنظمة الأمان في السيارات، وهي ثالث أكبر شركة على مستوى العالم في تصنيع الوسائد الهوائية.

وسيؤثر هذا الإجراء على نحو مليون و600 ألف سيارة تم بيعها في اليابان، ونحو 820 ألف سيارة في الصين، ونحو مليون و670 ألف سيارة في السوق الأوربي.