#تلاجة_السيسي هاشتاج يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج #تلاجة_السيسي موقع تويتر وذلك بعد تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي أقسم فيها أن " أنا قعدت 10 سنين تلاجتي كان فيها ميه بس، ومحدش سمع صوتي، محدش سمع صوتي ".

وأضاف السيسي على الرغم أنه من أسرة غنية جدا إلا أنه فضل الاعتماد على النفس على حد وصفه.

وعلق هشام سيد على توتير ردا على تصريحات السيسي: "الآن يا سيسي استغل الفرصة وشغل الثلاجة وعبيها من جميع أنواع الفواكه والخضار والمياه وجميع ما في نفسك"

أما محمد فكتب: "عزيز النفس هو اللي بيبقى عنده ميه بس ذكرني بعادل إمام وهو يقول الشعب لا بد أن يكون فقيرا الفقراء يدخلون الجنة"

ونفد حماة الشمري تصريحات السيسي بقوله: "علمياً غير ممكنه، لو صح كلامه إما الثلاجه خربانه أو أن عنده ثلاجة غيرها أو إنه توفي من 40 يوم من شرب الماء فقط"

وكتب فتحي: "عنده ثلاجة مخصوص للمياه وثلاجات أخرى للحوم والخضار والفاكهة"

وقال التميمي هذه مبالغة للفت الانتباه، رئيس دولة يشكي من فقر! أجل وش نقول عن شعبها؟!

وكتب خالد خالد: "مادام منتاش قادر تنفع نفسك بشربة ميه ولا تنفع شعبك بحاجة قاعد ليه لحد دلوقتي روح خليهم يشوفوا حد ينفعهم سيب الناس"