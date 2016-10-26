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بالفيديو: 44 مليون مشاهدة لكيفية صناعة حقيبة من ملابس قديمة!

26/10/2016

حصد مقطع مصور لكيفية تحويل الملابس القديمة إلى حقائب يد جميلة، أكثر من 44 مليون مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشرت صفحة 5-Minute Crafts على فيسبوك، المقطع الذي يشرح طرق مبتكرة وسهلة للغاية للاستفادة من الملابس القديمة في صناعة حقائب يدوية عصرية غاية في الأناقة والجمال.

وعلقت الصفحة على الفيديو "أسهل طريقة لصناعة حقيبة من تيشيرت قديم"، وأظهر الفيديو فتاة تقص تيشيرت رمادي اللون قديم ومثقوب، من الجوانب والأطراف ثم تربطه من أسفل بسهولة وتقوم بتلوين صورة مرسومة عليه ليتحول في لحظات إلى حقيبة يد أنيقة جداً!

وحقق المقطع أكثر من 44 مليون و43 ألف مشاهدة خلال 4 ساعات فقط على نشره، بالإضافة إلى أكثر من 20 ألف تفاعل، ونحو 650 تعليقا، وأكثر من 7 آلاف و500 مشاركة على فيسبوك.

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