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السيسي للمصريين: "الدور عليكم تقفوا جنبي وكفاية إحراج"

26/10/2016

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن غلاء الأسعار ونقص المعروض من السلع، وعدم اتزان السوق بصورة عامة، الهدف منه هو اختبار شعبيته، وهل سيظل المصريون يدعمونه أم لا؟

وأضاف السيسي خلال مشاركته في ندوة لمناقشة أزمة سعر الصرف على هامش المؤتمر الوطني للشباب المنعقد بمدينة شرم الشيخ، "لما طلبتوا مني أقف جنبكم لم أتردد لحظة، ولم أفكر في نفسي أو في أولادي، وخفت عليها ألا تضيع، وأنتوا وعدوتني، وجاء الدور عليكم لتقفوا جنبي"

وأكد السيسي أنه عمل ما يجب من ناحيته، وبقى الدور على الشعب أن يقف بجانبه، مشيرا إلى أنه صارح المصريين بأن المشكلة كبيرة منذ البداية.

وأشار إلى ضرورة عدم الاعتماد على الدول الخليجية في الدعم المادي قائلا: "كفاية نحرج أشقانا اللي بيدعمونا أكتر من كده، كفاية نحرج الناس ونحرج أنفسنا، ومش هاقول أكتر من كده"

المصدر : الجزيرة مباشر
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