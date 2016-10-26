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السيسي:أقسم بالله لمدة 10 سنين لا يوجد في ثلاجتي غير المياه

26/10/2016

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه واحد من المصريين، قائلا " طب والله العظيم أنا قعدت 10 سنين تلاجتي كان فيها ميه بس، ومحدش سمع صوتي، محدش سمع صوتي ". على حد قوله.

وأضاف السيسي خلال مشاركته في ندوة لمناقشة أزمة سعر الصرف على هامش المؤتمر الوطني للشباب المنعقد بمدينة شرم الشيخ "أنا من أسرة غنية جدا.. وآسف إني بقول الكلام ده، لكن عزة النفس وعفة النفس والاعتماد على النفس أمر مبيجيش بالسهل" على حد وصفه

وخاطب السيسي المصريين قائلا "كان ممكن أخلص الفترة المتبقية، وأسيبكم للمجهول، لكن أنا اخترت الطريق الصعب"

وأشار إلى أن الكثير من الاقتصاديين المتميزين رفضوا المشاركة في التصدي للمشاكل الموجودة في مصر، موضحا أنه يتفهم أسبابهم.

المصدر : الجزيرة مباشر
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