البث الحي
منوعات

إسرائيل تبرئ حارسي أمن قتلا فلسطينيين في أبريل

26/10/2016

شهيدة حاجز قلنديا مرام أبو إسماعيل

قالت وزارة العدل الإسرائيلية اليوم الأربعاء إن حارسي أمن إسرائيليين لم توجه لهما تهم بقتل امرأة فلسطينية وشقيقها بالرصاص وهي تشهر سكينا.

وقال مدعون إن الحارسين الذين حجب اسماهما تصرفا وفقا للقانون في التصدي لما اعتبراه تهديدا.

وقالت الشرطة الإسرائيلية بعد الهجوم الذي وقع في أبريل نيسان إن الفلسطينيين كانا يحملان سكاكين وحاولا تنفيذ هجوم عند نقطة تفتيش قلنديا بالضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان "بعد مراجعة الأدلة ومنها روايات الحارسين وتسجيل فيديو.. أغلقت القضية ضد أحدهما لنقص الأدلة والثاني لبراءته."

وقال البيان إن تصوير الفيديو أظهر إبراهيم طه (16 عاما) وإحدى يديه في جيبه بينما يحاول إبعاد شقيقته مرام أبو إسماعيل (23 عاما) عن الحراس.

لكنه أوضح أن الاثنين لم يستجيبا لدعوات بالتراجع وأن الحراس عثروا على عدة سكاكين مع إبراهيم عند تفتيشه منها واحدة مطابقة للسكين الذي أشهرته وألقته شقيقته على أحد الحراس.

وأضاف البيان أنه بالنظر إلى الإيقاع السريع للأحداث والمخاوف الأمنية في فترة شهدت هجمات فلسطينية متكررة فإن الجدل بأن الحارس الذي قتل طه بالرصاص كان يدافع عن نفسه لا يمكن استبعاده.

وقالت السلطات الفلسطينية وقت الحادث إن الشقيقين كانا في طريقهما إلى القدس لمقابلة طبيب ودخلا سيرا على الأقدام دون قصد حارة مخصصة للسيارات فقط.

وخلال العام الماضي قتل فلسطينيون -الكثير منهم تصرفوا بمفردهم وباستخدام أسلحة بدائية- 34 إسرائيليا على الأقل وأمريكيين زائرين في هجمات مشابهة.

وفي نفس الفترة استشهد 223 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة. وحددت إسرائيل 151 منهم بأنهم مهاجمون بينما قتل الآخرون خلال اشتباكات واحتجاجات.

المزيد من منوعات

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

الأولى في العالم.. بريطانيا تصدر موافقة طارئة على لقاح (بيونتيك وفايزر)

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (روتيرز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)