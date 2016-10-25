ميرسك: مصر تقترح الدفع مقدما للمرور من قناة السويس

قالت عملاق الشحن البحري ميرسك لاين إنها تدرس مقترحات من هيئة قناة السويس لنظام جديد لسداد الرسوم قد يشمل مدفوعات مقدمة.

وقال متحدث باسم الشركة الدنمركية التابعة لمجموعة ايه.بي مولر ميرسك الدانمركية للخدمات اللوجستية إن المصريين "اقترحوا نظاما جديدا للسداد وعرضوه علينا ونحن ندرسه الآن."

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس قوله إن الهيئة تهدف لتحصيل رسوم المرور بالقناة مقدما لمدة تصل من ثلاثة إلى خمسة أعوام.وصرح للصحيفة أن المحادثات مع ميرسك وشركة مديترانيان شيبينغومقرها جنيف وشركة سي.ام ايه سي.جي.ام الفرنسية تجري بشكل جيد جدا وإن اتفاقا قد يبرم الأسبوع المقبل على أن يبدأ سريانه بداية 2017.

ويشارك ممثلون من كبرى شركات شحن الحاويات بمؤتمر في كوبنهاغن هذا الأسبوع.

وامتنعت سي.ام.ايه سي.جي.ام الفرنسية عن التعقيب بشكل فوري.