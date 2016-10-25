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ممرضة كندية تقتل ثمانية مرضى مسنين بجرعات مميتة

25/10/2016

ممرضة كندية تقتل ثمانية مرضى مسنين بجرعات مميتة

قالت الشرطة الكندية اليوم الثلاثاء إن ممرضة كندية 49 عاما تواجه ثمانية اتهامات بالقتل فيما يتعلق بوفاة مرضى مسنين في دارين للمسنين بجنوب غرب أونتاريو.

وأضافت الشرطة في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء في وودستوك /نحو 140 كم  جنوب غرب تورونتو أنها اعتقلت إليزابيث تريسي ماي في وقت متأخر مساء أمس الاثنين واتهمتها بثماني تهم قتل من الدرجة الأولى.

ووقعت جرائم القتل في دارين لرعاية المسنين في مدينتي وودستوك ولندن بمقاطعة أونتاريو بين عامي 2007 و2014، حسبما قال قائد شرطة وودستوك وليام رينتون. 

وتراوحت أعمار الضحايا بين 75 و 96 عاما. 

ولم توضح الشرطة كيفية وفاة الضحايا، غير أن سبعة منهم تلقوا جرعات  دوائية مميتة. 

 

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