مبعوثون دوليون يطالبون بالتحقيق في عمليات قتل للروهينغيا

صورة أرشيفية

دعا خبراء من الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ميانمار للتحقيق في تقارير بأن قوات

الأمن قتلت مدنيين عزل وأحرقت قرى وقامت باعتقالات تعسفية في منطقة ذات أغلبية مسلمة خلال حملة أعقبت هجمات على شرطة الحدود.

وتقول وكالات إغاثة إنه تم تهجير ما يصل إلى 15 ألف شخص معظمهم من مسلمي الروهينغيا منذ شن مسلحون هجمات منسقة على ثلاثة مواقع على الحدود الشمالية الغربية مع بنغلادش في التاسع من أكتوبر / تشرين الأول.

وقالت الحكومة التي تتزعمها أونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام إن قوات الأمن تنفذ " بحرص " مداهمات محددة الأهداف بشمال البلاد بحثا عن الجناة.

ويقول مسؤولون إن قوات الأمن قتلت 30 شخصا واحتجزت 53 آخرين أثناء بحثها عن مشتبه بهم استولوا على العشرات من قطع الأسلحة من شرطة الحدود.

وقالت جماعة حقوقية ومصادر من الروهينغيا – ومعظمهم لا يحمل جنسية – إن المدنيين هم أكثر من يعانون من العملية التي يقودها الجيش وإن عدد ضحايا العنف أكبر مما هو معلن.

وقالت يانغي لي مبعوثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ميانمار إنه بلغها " حدوث اعتقالات تعسفية وإعدامات خارج نطاق القضاء في سياق العمليات الأمنية التي تجريها السلطات بحثا عن المهاجمين المزعومين."

وأضافت في بيان من جنيف أمس الاثنين "أكثر ما يزعجني تعذر القيام بتقييم ملائم للصورة الحقيقية للوضع هناك في الوقت الراهن."

ويزعزع العنف ، الاستقرار في الولاية الأشد اضطرابا في ميانمار حيث تدهورت العلاقات بين الروهينغيا والغالبية البوذية إلى أدنى مستوى منذ مقتل المئات ونزوح الآلاف من الروهينغيا جراء عنف عرقي في 2012.