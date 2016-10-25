لأول مرة في تاريخ المغرب "سيدة" ناطقة باسم الحكومة

بسيمة الحقاوي-أول سيدة تشغل منصب المتحدث باسم الحكومة المغربية

كلفت حكومة تصريف الأعمال المغربية، الاثنين، وزيرة التضامن والمرأة "بسيمة الحقاوي"، بشغل منصب المتحدث باسم الحكومة، لتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد.

وتلت الحقاوي، الاثنين، بيان الحكومة، عقب اجتماعها، خلفاً لوزير الاتصال الناطق باسم الحكومة المنتهية ولايتها "مصطفى الخلفي"، الذي تم إعفاؤه الجمعة الماضي.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أعفى، الجمعة، 12 وزيراً من الحكومة المنتهية ولايتها، والتي تعمل بصفتها حكومة تصريف أعمال.

وبحسب قرار صادر عن الملك نشر بالجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، فقد تم إعفاء 12 وزيراً من الحكومة بناء على طلبهم، بحيث يدخل القرار حيز التنفيذ ابتداءً من الجمعة الماضي.

وجميع الوزراء، الذين تم إعفاؤهم، فازوا بمقاعد في البرلمان، خلال الانتخابات التي جرت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وبحسب قوانين البلاد فإنه لا يمكن أن يحمل الوزير صفة برلماني في ذات الوقت.

وانطلقت، الاثنين الماضي، مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، عقب تعيين الملك محمد السادس، في 10 أكتوبر/تشرين الجاري، عبدالإله بنكيران، رئيساً للحكومة، وكلفه بتشكيلها، للمرة الثانية على التوالي بعد تصدر حزبه "العدالة والتنمية" الانتخابات الأخيرة.

وتصدر "العدالة والتنمية" الانتخابات، بحصوله على 125 مقعدًا، تلاه حزب "الأصالة والمعاصرة" بـ 102 مقعد، ويحتاج بنكيران إلى أغلبية تضم، على الأقل 198 صوتاً برلمانياً (من أصل 395) بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، لاعتماد حكومته.