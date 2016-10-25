البث الحي
منوعات

لأول مرة في تاريخ المغرب "سيدة" ناطقة باسم الحكومة

25/10/2016
بسيمة الحقاوي-أول سيدة تشغل منصب المتحدث باسم الحكومة المغربية

كلفت حكومة تصريف الأعمال المغربية، الاثنين، وزيرة التضامن والمرأة "بسيمة الحقاوي"، بشغل منصب المتحدث باسم الحكومة، لتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد.

وتلت الحقاوي، الاثنين، بيان الحكومة، عقب اجتماعها، خلفاً لوزير الاتصال الناطق باسم الحكومة المنتهية ولايتها "مصطفى الخلفي"، الذي تم إعفاؤه الجمعة الماضي.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أعفى، الجمعة، 12 وزيراً من الحكومة المنتهية ولايتها، والتي تعمل بصفتها حكومة تصريف أعمال.

وبحسب قرار صادر عن الملك نشر بالجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، فقد تم إعفاء 12 وزيراً من الحكومة بناء على طلبهم، بحيث يدخل القرار حيز التنفيذ ابتداءً من الجمعة الماضي.

وجميع الوزراء، الذين تم إعفاؤهم، فازوا بمقاعد في البرلمان، خلال الانتخابات التي جرت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وبحسب قوانين البلاد فإنه لا يمكن أن يحمل الوزير صفة برلماني في ذات الوقت.

وانطلقت، الاثنين الماضي، مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، عقب تعيين الملك محمد السادس، في 10 أكتوبر/تشرين الجاري، عبدالإله بنكيران، رئيساً للحكومة، وكلفه بتشكيلها، للمرة الثانية على التوالي بعد تصدر حزبه "العدالة والتنمية" الانتخابات الأخيرة.

وتصدر "العدالة والتنمية" الانتخابات، بحصوله على 125 مقعدًا، تلاه حزب "الأصالة والمعاصرة" بـ 102 مقعد، ويحتاج بنكيران إلى أغلبية تضم، على الأقل 198 صوتاً برلمانياً (من أصل 395) بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، لاعتماد حكومته.

 

المزيد من منوعات

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

الأولى في العالم.. بريطانيا تصدر موافقة طارئة على لقاح (بيونتيك وفايزر)

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (روتيرز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)