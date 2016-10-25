كلينتون تتصدر استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة

هيلاري كلينتون ودونالد ترامب خلال آخر مناظرة بينهما

تتقدم مرشحة الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون على خصمها دونالد ترامب بخمس نقاط مئوية، حسبما أظهر استطلاع للرأي شمل عموم البلاد ونشر أمس الإثنين.

ومع اقتراب موعد الانتخابات في الثامن من تشرين ثاني/نوفمبر المقبل، أظهرت استطلاعات رأي أخرى حديثة أجريت في ولايات رئيسية، أيضا تفوق وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة على قطب العقارات.

وتتصدر كلينتون بـ49 في المئة، مقابل 44 بالمئة لترامب، فيما يدعم 3 في المئة فقط الليبرالي جاري جونسون، و2 في المئة وراء مرشحة حزب الخضر جيل ستاين، وفقا لاستطلاع للرأي نشر الإثنين من قبل محطة "سي إن إن"، ومركز استطلاعات الرأي "أو آر سي إنترناشونال".

وأجري الاستطلاع، الذي شمل 1017 من البالغين الأمريكيين، عبر الهاتف من قبل شركة "أو آر سي إنترناشونال" بين يومي الخميس والأحد الماضيين.

وقالت "سي إن إن" و "أو آر سي" إن هامش الخطأ يبلغ زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية. وأشار أكثر من 70 في المئة من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، إلى أنهم ناخبون محتملون.

وتتقدم كلينتون في ولاية فلوريدا بفارق 8ر3 نقطة مئوية، وفقا لمتوسط استطلاعات الرأي الرئيسية التي جمعها موقع "ريل كلير بوليتيكس دوت كوم".

كما تتقدم أيضا في ولايات نيفادا وبنسلفانيا وكارولينا الشمالية، التي تسمى بالولايات المتأرجحة وتكون غير محسومة تقليديا لأي من الحزبين الديمقراطي أو الجمهوري. بينما الولاية المتأرجحة الوحيدة التي يتفوق فيها ترامب هي أوهايو حيث يتقدم على كلينتون بنسبة تقل عن 1 %، بحسب الموقع.