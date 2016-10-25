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غدا على الجزيرة مباشر: منتج فيلم مسيء تحول إلى الإسلام

25/10/2016

تستضيف قناة الجزيرة مباشر مساء غد الأربعاء السياسي والمنتج الهولندي أرنود فان، وتجرى القناة معه حوارا مفتوحا وذلك في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
ويتحدث فان خلال الحوار عن رحلته من اليمين الهولندي المتطرف إلى الإسلام.

وأنتج أرنود فان فيلما حاول من خلاله الإساءة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، إلا أنه بعد ذلك خاض رحلة في البحث والقراءة والاطلاع في الدين الإسلامي، ثم اقتنع بأن الإسلام هو الدين الحق، ليعتنق بعدها الإسلام، وحج إلى بيت الله الحرام، وزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم.

ويقول فان إنه يحاول الآن التكفير عما اقترفه بحق الإسلام والمسلمين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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