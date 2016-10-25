شاهد: مغني راب يثير الغضب بطريقة منحه المال للمحتاجين

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقطعاً مصوراً تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لمغني راب يوزع 30 ألف دولار على المشردين بطريقة ساخرة وغير لائقة بالمرة.

وأثار مغنى الراب ويدعى رالو مجوون واسمه الحقيقي تيريل ديفيس (21 عاماً) غضب واستياء واسع على الإنترنت، بسبب الطريقة "غير الآدمية" التي منح بها المال لأشخاص محتاجين أمام ملجأ للمشردين في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره مغني الراب على موقعه بـ"انستغرام"، رالو وهو يعتلي سقف سيارته وينثر مبلغ 30 ألف دولار على رؤوس المحتاجين أمام دار الإيواء، منفجراً في نوبة من الضحك والسخرية على مشهد تصارعهم على المال المبعثر في الأرض.

والغريب أن مغني الراب دافع عن تصرفه المهين، ووعد بتكراره، كما تحدى مغنو راب من أمثاله بالقدوم إلى نفس دار الإيواء وتكرار الفعل المهين ذاته!

وعلق البعض على الأمر متسائلين لماذا لم يمنح المشردين المال بطريقة كريمة وأكثر احترامًا؟ ووصفوا فعلته بالأمر المقزز والمثير للاشمئزاز، وعلق أحدهم "ليس هذا نادي للتعري كي تمطر من فيه الأموال بتلك الطريقة المهينة".

يذكر أن رالو تم اعتقاله أكثر من مرة وسجن عامين في قضايا تتعلق بالمخدرات وتم الإفراج عنه عام 2015.