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شاهد: "مجاعة" تعتصر أجساد الصغار بالحديدة اليمنية

25/10/2016

تتعاقب القوافل الإنسانية والإغاثية إلى محافظة الحديدة اليمنية استجابة لمناشدة نشطاء حقوق الانسان عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاسيما "فيسبوك" لإنقاذ المواطنين في مديريات "التحيتا، الخوخة، بيت الفقيه والجراحي" من شبح مجاعة محققة.

وقامت منظمة "ملكة سبأ" الخيرية، بتجهيز عدد 300 سلة غذائية كمرحلة أولى إلى منطقة التحيتا وما جاورها لإغاثة المحتاجين هناك. 

وبثت الجزيرة مباشر قبل يومين مشاهد مؤلمة تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حول انتشار المجاعة التي اعتصرت أجساد الأطفال في محافظة الحديدة باليمن.

يشار إلى أن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني حذر من مؤشرات مجاعة حقيقية تجتاح عدداً من المديريات الفقيرة في اليمن حيث يقدر عدد المحتاجين للمساعدة بـ 21 مليون شخص .

إلا إن اليمن يحتاج إلى تدخل سريع من المنظمات الدولية لتقديم البرامج الصحية والغذائية للمحافظات المنكوبة مع أهمية إيقاف الحرب في اليمن.
 
 
المصدر : الجزيرة مباشر
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