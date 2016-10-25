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شاهد: "عنكبوت يأكل فأراً" يشعل الإنترنت

25/10/2016

حصد مقطع مصور لعنكبوت ضخم يأكل فأراً نحو 17 مليون مشاهدة على فيسبوك، بالإضافة إلى نحو 400 ألف تفاعل ومشاركة وتعليق.

وصور المقطع النادر، أسترالي يدعى جاسون ومال، حيث رصد المشهد الغريب داخل منزل أحد جيرانه في بلدة ماكاي بولاية كوينزلاند، ويظهر الفيديو المخيف عنكبوتاً ضخماً اصطاد فأراً وحمله على ظهره وأخذ يتجول به على المبرد بحثاً عن مكان آمن ينعم فيه بتناول صيده.

وأثار فيديو العنكبوت ضجة كبيرة على الإنترنت بعدما نشره جاسون على صفحته في فيسبوك، باعتباره مشهدا لا يصدق، محققاً نحو 17 مليون مشاهدة في أقل من 3 أيام على نشره، بالإضافة إلى أكثر من 41 ألف تفاعل وأكثر من 80 ألف تعليق، ونحو 250 ألف مشاركة على فيسبوك.

 

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