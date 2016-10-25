شاهد: عشرات القتلى في هجوم على أكاديمية للشرطة في باكستان

ثالث هجوم على كلية الشرطة في كويتا

هاجم مسلحون مجهولون كلية لتدريب الشرطة خارج مدينة كويتا في إقليم بلوشستان الباكستاني، ما أسفر عن مقتل 57 شخصا على الأقل وإصابة ما يزيد عن 116 من طلاب الشرطة وأفراد الأمن.

وقال وزير داخلية بلوشستان، اليوم الثلاثاء إن العملية الأمنية لتطهير الاكاديمية من المهاجمين قد انتهت.

وأفادت تقارير بأن المهاجمين اقتحموا المنشأة مساء أمس الإثنين وأخذوا عددا كبيرا من الطلبة رهائن.

وقال المسؤول العسكري المحلي "كان هناك ثلاثة إرهابيين وجميعهم كانوا يرتدون أحزمة ناسفة".

وأضاف "فجر انتحاريان نفسيهما، مما أسفر عن سقوط ضحايا، في حين قتلت قواتنا الثالث بالرصاص".

وحاصرت الشرطة المنشأة صباح اليوم الثلاثاء في محاولة لتحرير الرهائن، وتمكنت من تحرير 250 شخصا.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن قوات الأمن تبادلت إطلاق النار مع المهاجمين داخل المبنى.

وتعرضت هذه المنشأة، حيث يتلقى أكثر من 700 طالب تدريبهم، للهجوم مرتين في الماضي، في عامي 2006 و 2008.

وهجوم الليلة الماضية هو أعنف هجوم تشهده باكستان منذ أن قتل انتحاري 70 شخصا في عملية استهدفت مشيعين متجمعين عند مستشفى في كويتا في أغسطس / آب ، نفذه انتحاري أثناء تجمع حشد يضم عددا كبيرا من المحامين والصحفيين في قسم الطوارئ بالمستشفى لتشييع محام بارز أطلق عليه الرصاص في وقت سابق من اليوم.