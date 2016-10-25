شاهد: "دكتور سترينغ" أحدث بطل خارق في هوليوود

قال نجم هوليوود بنديكت كومبرباتش الذي يقوم ببطولة فيلم "دكتور سترينغ" إن أحدث بطل خارق على الشاشة الكبيرة يأخذ شركة مارفل المملوكة لوالت ديزني في اتجاه غير تقليدي.

ويقوم كومبرباتش بدور الطبيب الجراح ستيفن سترينغ الذي يتمتع بقدرات سحرية مستمدة من ثقافات شرقية.

وقال كومبرباتش إن الفيلم الجديد يتعمد اتخاذ نهج جديد مختلف عن الأبطال السينمائيين الخارقين الذين تقدمهم شركة مارفل مثل "أيرون مان، كابتن أمريكا، أنت مان" وهي شخصيات تستمد قدراتها من التكنولوجيا.

وتدور أحداث فيلم "دكتور سترينغ" الذي سيبدأ عرضه يوم الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، حول الجراح النابه الذي يخسر حياته المرفهة عندما يصاب في حادث يؤثر على حركة يديه.

وتقوده مساعيه لإيجاد علاج لحالته إلى نيبال حيث يكتشف كيف يمكنه امتلاك قوى سحرية يعالج ويحارب بها بينما يواجه العالم تهديدات من عالم آخر خيالي.

وتقول الممثلة المشاركة في بطولة الفيلم ريتشل ماك آدمز إن الفيلم يتطرق للكثير من الموضوعات الجديدة مثل العوالم الموازية وبعض الأفكار الفلسفية، موضحة أن الماورائيات عالم جديد بالكامل مفتوح على مصراعيه أمام شركة مارفل."

وقال كومبرباتش "يبدو هذا كفصل جديد لمارفل ومن المؤكد أنه اتجاه جديد لي وقد استمتعت بالتأكيد بأداء هذه الشخصية وإذا كان الناس مستمتعين به فهذا يعني أننا فعلنا الصواب."

ولقي الفيلم استقبالاً إيجابياً وأشاد نقاد بحبكته والمؤثرات البصرية وأداء الممثلين، بينما أعلن كومبرباتش وزوجته صوفي هنتر الأسبوع الماضي أنهما ينتظران طفلهما الثاني وقال الممثل إنه يشعر بسعادة غامرة.