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شاهد: باكوس وكنانة في مشهد "رز وسكر"

25/10/2016
بث الفنانان المصريان محمد باكوس وعطوة كنانة حلقة جديدة من برنامج "ما وراء الكلاويس" بعنوان "رز وسكر".

وجسد الفنان محمد باكوس دور المواطن المصري المثقل بغلاء الأسعار وهموم الحياة، وحصل أخيرا على "كيس رز" بعد عناء، ويظهر باكوس ويتحدث إلى زوجته عبر الهاتف مبشرا إليها "بكيس الرز".

إلا أن كنانة ويمثل الدولة التي لا تكترث بالمواطن، ما يلبث إلا أن يحتال على باكوس بأن يضع كيس سكر في طريقة، وفي اللحظة التي أراد باكوس أن يلتقط كيس السكر في ذهول من المفاجأة يستولى كنانة على السكر والرز ومتعلقاته الشخصية ليتركه يصرخ في ذهول.

المصدر : الجزيرة مباشر
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