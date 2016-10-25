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شاهد: المصري حازم أبو إسماعيل يتهم قاض بتزوير الاتهامات ضده

25/10/2016

فند المحامي الإسلامي الشهير حازم صلاح أبو إسماعيل الاتهامات الموجهة إليه خلال جلسة محاكمته في مصر بتهمة حصار محكمة في ديسمبر عام 2012.

وقال أبو إسماعيل إن الأوراق التي شملتها القضية مزورة وجرى تلفيقها ، وسرد مصوغات دفاعه.

وأضاف المحامي الإسلامي الشهير إن هناك تعمد واضح في الزج باسم في القضية، مشيرا إلى أن أوراق الاتهامات خلت من أي أدلة ملموسة، على حد قوله.

وكان أبو إسماعيل قد سعى للترشح في أول انتخابات رئاسية في مصر عقب ثورة 25 يناير/كانون ثاني 2011 قبل أن ترفض أوراق ترشحه بدعوى التزوير في جنسية والدته.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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