شاهد: الصور الأولى لانفجار بمرآب سيارات في أنطاليا التركية

أفادت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء بأن انفجاراً وقع صباح اليوم الثلاثاء في مرآب للسيارات بغرفة التجارة والصناعة بمدينة أنطاليا جنوب غربي البلاد.

وبينما أشارت الوكالة إلى أن فرق الإسعاف والشرطة هرعت إلى مكان الانفجار، أفادت وسائل إعلام محلية بأن الانفجار أسفر عن سقوط مصابين.

من جهتها قالت قناة (سي.إن.إن ترك) إن الانفجار أسفر عن سقوط بعض المصابين، وإن سبب الانفجار لم يتضح على الفور، وأظهرت لقطات مصورة نشرتها وكالة دوغان للأنباء خمس سيارات إسعاف أمام المبنى.

وذكرت "دوغان" أن آلية دمرت بالكامل وتضررت أربع أخرى، وقال شاهد عيان إن الانفجار حطم النوافذ وحطم سيارة وأسفر عن سقوط مصابين.

وتحدث رئيس بلدية المدينة مينديريل توريل لشبكة "إن تي في" عن إصابة ما بين عشرة و12 مواطناً بجروح طفيفة بشظايا زجاج"، لكنه أكد أنه من المبكر جداً الحديث عن عمل إرهابي بعد الانفجار الذي وقع في مرآب غرفة التجارة في المدينة.

وأنطاليا منتجع سياحي كبير على الساحل التركي على البحر المتوسط، وهي واحدة من الوجهات المفضلة للسياح، لكن عدد هؤلاء تراجع بشكل كبير خلال السنة الاخيرة على اثر سلسلة من الاعتداءات التي شهدتها تركيا.

وفي أغسطس آب أصاب صاروخان منشأة تجارية قرب المدينة في الإقليم دون أن يتسببا في سقوط مصابين.

ولم يتضح على الفور الجهة المسؤولة عن الهجوم لكن مسلحين أكراداً ويساريين نفذوا في الماضي هجمات مماثلة أغلبها ضد قوات الأمن.

وتعرضت تركيا لسلسلة من التفجيرات الدامية منذ أكثر من عام لاسيما في إسطنبول وأنقرة، وجهت أصابع الاتهام في بعضها إلى حزب العمال الكردستاني وفي البعض الآخر إلى تنظيم الدولة.