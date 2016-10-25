شاهد: الروبوتات الأمريكية تسحق الأسترالية في كرة القدم

سحق فريق من الروبوتات الأمريكية منافسه الأسترالي في كرة القدم أمس الاثنين في نهائي بكأس "روبو كاب" بسبعة أهداف مقابل ثلاثة فقط في نهائي كأس "روبو كاب" المقامة في الصين خلال المؤتمر العالمي للروبوتات.

وفي ظل تعرض فريق الروبوتات الأسترالي للكثير من المشاكل الفنية، فاز فريق جامعة تكساس على فريق جامعة نيو ساوث ويلز.

وأبدى جيرمي كوليت من جامعة نيو ساوث ويلز أسفه للمشاكل الفنية التي عرقلت أداء فريقه. وقال "كنا نستخدم هذا الروبوت لثلاثة أو أربعة أيام على التوالي وقبل النهائيات يتوقف عن العمل، ثم واجهتنا مشكلة أخرى مع روبوت آخر الأمر الذي وضعنا في موقف حرج."

وتقام مباريات كرة القدم بين فرق من الروبوتات منذ منتصف التسعينات واستخدمت هذه المسابقة روبوتات ناو التي تشبه البشر ويصل طولها إلى 58 سنتيمترا والتي طورتها شركة ألديباران روبوتيكس الفرنسية.