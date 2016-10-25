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شاهد: إنقاذ ألفي مهاجر قبالة ليبيا وانتشال 16 جثة

25/10/2016

قال خفر السواحل الإيطالي إنه تم إنقاذ قرابة 2200 مهاجر في وسط البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا خلال 21 عملية إنقاذ، يوم الاثنين، وجرى انتشال 16 جثة.

وقال بيان إن سفن خفر السواحل وقوارب صيد وسفناً تجارية وسفناً تابعة لمنظمات إنسانية شاركت في العمليات المنفصلة تحت إدارة قيادة خفر السواحل في روما.

وطريق وسط البحر المتوسط بين شمال أفريقيا وإيطاليا مسار للمهاجرين محفوف بمخاطر هائلة.

وتقول تقديرات للمنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 3100 شخص فقدوا أو لقوا حتفهم هذا العام أثناء محاولة الوصول إلى أوربا بالقوارب عبر هذا المسار.

وقال البيان إن عمليات يوم الاثنين أنقذت مهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى أوربا على متن 18 قارباً مطاطياً و3 قوارب صغيرة.

 

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